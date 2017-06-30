Порошенко заявил украинцам, что новый президент у них будет «еще очень не скоро»

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Киев, 30 июня. Президент Украины Петр Порошенко категорически опроверг возможность проведения в стране досрочных президентских выборов. По заявлению Порошенко, нового президента украинцы выберут себе не раньше 2019 года.

Порошенко в пятницу принял участие во встрече «Ассоциации городов Украины». Там ему задали вопрос о возможности проведения досрочных президентских выборов.

«Выборы еще очень не скоро, подчеркну, очень не скоро», — заявил Порошенко.

Украинский президент отметил, что избирательный сезон начнется в установленный законодательством срок, в 2019 году. Порошенко пояснил, что, заняв пост президента, принял решение о проведении досрочных парламентских выборов для того, чтобы побороть политический популизм, «и четыре года Украина была в спокойствии».

Несколько дней назад лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что собирается инициировать процедуру импичмента Петра Порошенко. Однако эксперты расценили это как очередную попытку самопиара, передает URA.Ru.