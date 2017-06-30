Хабаровский подросток «штрафовал» продавцов за продажу детям сигарет

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Хабаровск, 30 июня. Житель Вяземского района штрафовал продавцов за продажу сигарет детям, представляясь сотрудником Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемым полностью возмещен убыток на сумму 47 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Как сообщили сотрудники прокуратуры, обвиняемый совершал покупку, а затем показывал паспорт своего товарища, изображая, что составляет акт проверки. Затем он предлагал продавцам сделку — они могут оплатить штраф в значительно меньшей сумме, однако сделать это надо прямо на месте.

Молодой человек проделывал это не один раз. Как отмечает газета «Известия», сейчас ему уже исполнилось 18 лет.