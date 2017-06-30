Организаторы «Евровидения» ждут представителя России на конкурсе в Португалии

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Москва, 30 июня. Европейский вещательный союз (EBU) отказался штрафовать Россию за неучастие в «Евровидении-2017». Более того, российского исполнителя ждут в Лиссабоне, где в 2018 году пройдет музыкальный конкурс.

В EBU посчитали, что репутация международного конкурса была испорчена решением Киева, не допустившего до «Евровидения» российскую певицу Юлию Самойлову.

«Забегая вперед, союз хочет подчеркнуть свою приверженность ценностям конкурса (неполитического мероприятия) и заявить, что все, кто хочет участвовать, имеют на это право. Руководящая группа надеется, что представители России и Украины соберутся на следующем этапе в Португалии в 2018 году», — заявили газете «Известия» в пресс-службе EBU.

Ранее на Украине сообщили, что EBU оштрафовал Киев на 200 тысяч евро за недопуск россиянки Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение-2017». Украинская сторона решила обжаловать это решение.