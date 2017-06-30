Ливанская армия ликвидировала группу смертников ИГ на границе с Сирией

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Бейрут, 30 июня. Командование армии Ливана сообщило о ликвидации четырех смертников ИГ* на границе с Сирией. Операция прошла в городе Эрсаль, где террористы напали на патрули военных в лагере сирийских беженцев.

В ходе операции были уничтожены четыре террориста, один гражданский погиб, уточнили в командовании.

Как сообщалось ранее, ранения в результате атаки террористов-смертников на лагерь беженцев ранения получили семеро ливанских военнослужащих получили ранения на границе с Сирией.

Террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.