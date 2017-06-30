Малахов извинился перед покойным экс-солистом «Иванушек» за свое малодушие

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Москва, 30 июня. Телеведущий Андрей Малахов посвятил очередной выпуск «Пусть говорят» бывшему солисту группы «Иванушки Internetional» Олегу Яковлеву, который скончался в четверг в столичной клинике. Программа получилась настолько неоднозначной, что ведущему пришлось просить прощения у покойного.

Малахов пригласил в студию близких и знакомых певца, чтобы обсудить его скоропостижную смерть и поделиться воспоминаниями о нем. В какой-то момент гости затронули тему алкоголизма, с которым якобы мог столкнуться Яковлев.

«Я видел ребят на одном из домашних выступлений. И думаю, чтобы выходить 20 лет «Тучи как люди», надо выпить, чтобы делать это с удовольствием и каждый день», –сказал ведущий программы.

В конце Малахов был вынужден попросить прощения у умершего музыканта и его гражданской жены Александры Куцевол. Он вспомнил, как не пришел на презентацию певца, который «был уже не самым главным артистом», и не оказал ему поддержку.

«Я прошу прощения за то, что смалодушничал или изобразил усталость и не приехал сам. Простите нас, простите нас всех», – добавил телеведущий.

Как передает Дни.Ру, этот выпуск «Пусть говорят» неприятно поразил очень многих зрителей. Кто-то даже использовал нецензурную лексику в оценке передачи. «Вместо того, чтоб вспомнить хорошие моменты, его жизни. Они облили грязью, и выставили алкоголиком», — возмутился один из зрителей.