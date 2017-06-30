Конгресс США предложил провести проверку увольнения 100 тысяч солдат-геев

В Избранное

Вашингтон, 30 июня. Власти США могут провести масштабную проверку по факту увольнения со службы солдат нетрадиционной сексуальной ориентации во время Второй мировой войны. С таким предложением выступил конгрессмен от Демократической партии Марк Поукан.

По его словам, в сороковых годах из рядов американской армии было уволено не менее 100 тыс. солдат-геев, и теперь ветераны, которые не имеют пометки «почетная отставка» в документах, лишены многих привилегий в вопросе выплаты пособия и медицинского обслуживания, сообщает RT.