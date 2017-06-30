Российские военные с базы «Хмеймим» доставили гуманитарную помощь в Даръа

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Даръа, 30 июня. Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарный груз для жителей провинции Даръа.

Российские военные доставили гуманитарную помощь для беженцев и малообеспеченных семей, проживающих в населенных пунктах Аль-Шакрания и Аль-Масмия южной провинции Даръа. Отмечается, что в городах было роздано 600 продовольственных наборов для местных жителей.

Представитель властей Даръа Авад Сувайдан поблагодарил российское правительство и народ за поддержку, которая была оказана всем сирийцам. Он подчеркнул, что эта помощь является отражением той глубины отношений, которая прослеживается между Российской Федерацией и Сирийской арабской республикой.