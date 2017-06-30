США обвинили Сирию в нарушении обязательств по уничтожению химоружия

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Вашингтон, 30 июня. Госдепартамент США сослался на доклад Организации по запрещению химического оружия.

В Госдепе США заявили, что Сирия применила отравляющее вещество зарин в населенном пункте Хан Шейхун в начале апреля текущего года. Также последовали обвинения в том, что Дамаск не выполняет своих обязательств по уничтожению запасов химического оружия. Ранее сообщалось, что уничтожение химического арсенала в Сирии шло под строгим контролем ОЗХО, однако в США данный факт не принимается в расчет.

Источники в Вашингтоне сообщают, что Госдеп США не опасается того, что террористы в Сирии воспользуются химическим оружием против мирного населения и правительственных войск. Американская администрация даже не рассматривает этот вариант, отмечает источник.