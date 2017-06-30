Лавров: Путин и Трамп хотят преодолеть сложности в отношениях двух стран

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Москва, 30 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть желание преодолеть сложности в отношениях двух стран.

Выступая на «Примаковских чтениях, министр иностранных дел России заявил, что личный контакт двух стран в дополнение к телефонным переговорам очень важен. У президентов имеется желание преодолеть сложности и начать договариваться по конкретным вещам, от которых, в частности, зависят российско-американские отношения, включая бизнес-сотрудничество и международные проблемы.