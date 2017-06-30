Сотрудник «Билайна» в Екатеринбурге украл пожертвования для тяжелобольных детей

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Екатеринбург, 30 июня. В Екатеринбурге сотрудник компании «Билайн» подозревается в краже 22 тыс. рублей у абонентов, собиравших деньги на лечение тяжелобольных детей.

Предварительно установлено, что работник «Билайна» вместе с сообщником внес изменения в номера сим-карт абонентов и получил доступ к расчетным счетам клиентов. 22 тыс. рублей были украдены у женщин, которые использовали сим-карты для сбора денег на лечение детей.

«Дмитрий Пашечко и Андрей Шипулин обвиняются по статье «мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора по Свердловской области Марина Канатова.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до пяти лет тюремного заключения.