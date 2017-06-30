Пожилая израильтянка попыталась тайно провезти в Москву серьги за 28 млн рублей

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Москва, 30 июня. Пассажирка из Тель-Авива попыталась провезти в Москву незадекларированные серьги за 28,5 миллиона рублей. Ювелирные изделия с бриллиантами изъяли в аэропорту «Шереметьево».

Сумма таможенных платежей, не внесенных гражданкой Израиля, составила почти 8,36 миллиона рублей. Об этом в четверг, 29 июня, уточняет телеканал 360.

В Шереметьевской таможне рассказали, что пассажирку остановили после того, как прошла «зеленого коридора». Инспектору женщина заявила, что не имеет при себе вещей, подлежащих обязательному декларированию. Однако в ее куртке были обнаружены серьги из белого золота с двумя бриллиантами.

Пассажирка пояснила, что украшения принадлежат ей, и она везла украшение на торжество.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере».

