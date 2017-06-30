Сингапурец попал в больницу после установленного в публичном доме рекорда

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Прага, 30 июня. Житель Сингапура установил рекорд, за сутки вступив в половую связь с 57 женщинами. Обладателем этого титула он стал в одном из публичных домов Чехии, где и был засвидетельствован рекорд.

Кстати, предыдущий продержался 34 года, а принадлежит он порноактеру, который вступил в интимную связь с 55 девушками.

Singaporean man breaks world record by sleeping with 57 women in 24 hours https://t.co/8615yUsMYQ pic.twitter.com/nG3sVrXPP3 — kwadwo Anim (@AnimKwadwo3) June 11, 2017

Как сообщает Дни.ру, сингапурец за сутки прервался лишь один раз — на расслабляющий массаж. Перед марафоном врачи проверили мужчину на употребление допинга, чтобы обеспечить чистоту эксперимента над человеческой выносливостью.

По истечении суток неутомимый сингапурец был доставлен в больницу для лечения образовавшихся ссадин.