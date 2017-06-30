РФ и Белоруссия находятся в условиях объявленной им информационной войны — Матвиенко

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Москва, 30 июня. Россия и Белоруссия находятся в состоянии объявленной им информационной войны. Такое заявление сделала в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, некоторые политические силы пытаются внести в раскол в отношения между союзными государствами.

«Нельзя забывать, что оба наших государства находятся в условиях фактически объявленной нам информационной войны. Не прекращаются и, полагаю, будут только усиливаться попытки внести раскол между Россией и Белоруссией, дестабилизировать внутреннюю обстановку», — отметила спикер верхней палаты парламента РФ.

Матвиенко добавила, что Москва и Минск договорились разработать меры по совместному обеспечению информационной безопасности и противостоянию негативного воздействия извне.