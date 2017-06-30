Сценаристы не исключают возвращения «Шерлока» на телеэкраны

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Лондон, 30 июня. Один из создателей популярного британского сериала «Шерлок» Стивен Моффат намекнул, что кинокартина может получить продолжение.

Моффат рассказал, что на настоящий момент вся команда сериала работает над другими проектами, однако предположил, что создатели могут вернуться к «Шерлоку», передает «Свободная пресса».

«Я вроде предполагаю, что мы ещё вернемся к «Шерлоку». Допускаю, что это возможно. Мы работали над последней серией год назад, и с тех пор я все время уделял другому своему сериалу, «Доктору Кто», — рассказал Моффат.

Соавтор Моффата Марк Гэтисс сейчас также занят другим проектом; вопрос о новом сезоне «Шерлока» Моффат с ним еще не обсуждал.