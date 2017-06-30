Лабрадор сорвал овации на концерте Венского оркестра в Турции

В Избранное

Эфес, 30 июня. Белый лабрадор сорвал бурные овации публики, появившись во время выступления Венского камерного оркестра на турецком фестивале IKSEV в Эфесе.

Симфония № 4 Феликса Мендельсона заставила белого лабрадора прислушаться и даже выйти на сцену во время выступления музыкантов Венского камерного оркестра. Собака сорвала овации публики – это был один из «самых умилительных моментов в мире классической музыки», — написал в Twitter турецкий пианист Фазыл Сай, который принимал участие в концерте. Известно, что животное разместилось у ног первой скрипки и вместе со всеми наслаждалось музыкой, пишет «Подмосковье 360».