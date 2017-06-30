Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

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Москва, 30 июня. На выходных в российской столице установится жаркая погода. Синоптики ожидают потепления до 28 градусов. Во субботу, 1 июля, во второй половине дня может пройти дождь.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в всокресенье, 2 июля. Столбик термометра опустится до 26 градусов тепла. Ближе к вечеру начнется дождь, возможна гроза, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что Москву ожидает настоящий библейский потоп. По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, подобного явления не наблюдалось с 50-х годов.

Тишковец пообещал москвичам порывы ветра 20 метров в секунду и 15-ти часовые ливни, которые будут идти с утра и до самого вечера. Пиком ливней назвали период с 18 до 21 часа.