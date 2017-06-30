Меркель объяснила, почему проголосовала против легализации однополых браков в Германии

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Берлин, 30 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проголосовала против законопроекта о легализации однополых браков на территории страны, поскольку придерживается традиционных взглядов на семью.

В парламенте Германии законопроект о полном признании однополых браков в пятницу поддержали 393 депутата. 226 человек высказались против, среди них была Ангела Меркель.

«Что касается вопроса брака, то мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос, о возможности однополых браков, как «решение по совести», — заявила она.

Бундесканцлерин добавила, что в парламенте шла эмоциональная и долгая дискуссия на этот счет.