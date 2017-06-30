Лавров призвал к единообразному толкованию принципов международного права

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Москва, 30 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает международное сообщество договориться о единообразном толковании принципов международного права.

В ходе своего выступления на «Примаковских чтениях» глава МИД РФ заявил, что принципы и нормы международного права должны толковаться единообразно. В этой связи необходимо вспомнить о значении ООН, обладающих универсальной легитимностью, добавил Лавров.