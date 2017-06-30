Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

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Москва, 30 июня. Российские власти надеются, что встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20 внесет ясность во взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Лично я искренне надеюсь, что возобладает прагматизм, нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами», — отметил он.

Напомним, что встреча Путина и Трампа должна состояться в июле на полях саммита «Большой двадцатки». Ожидается, что лидеры стран обсудят ряд актуальных политических вопросов, в том числе, урегулирование сирийского конфликта.