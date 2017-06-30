Электронные больничные, тарифы ЖКХ, МРОТ: какие изменения ждут россиян с 1 июля

В Избранное

Москва, 30 июня. Завтра, 1 июля, в России вступают в силу сразу несколько нововведений.

Впервые за 1,5 года увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он будет составлять 7800 рублей против действующей с января 2016 году суммы в 7500 рублей. В ближайшие годы власти собираются довести МРОТ до размеров прожиточного минимума.

Еще одно изменение касается оплаты тарифов ЖКХ. С 1 июля дорожают отопление, вода, свет, газ и канализация. В среднем по стране цена вырастет на 4%, пишет газета «Известия».

С завтрашнего дня в России начнут действовать электронные больничные. При этом их бумажная версия пока не отменяется. Врач, чтобы оформить пациенту лист нетрудоспособности в электронном виде, должен будет спросить его разрешения.