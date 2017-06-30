Всемирный банк впервые выпустил облигации на случай пандемий

В Избранное

Вашингтон, 30 июня. Всемирный банк разместил первые в мире специальные облигации и деривативы для поддержки развивающихся стран в случае вспышки инфекций.

Эти облигации смогут покрыть расходы на лечение заболеваний, вызванных коронавирусами и пандемическими штаммами гриппа, а также таких инфекций, как Эбола.

«Мы сделали важный шаг, который может спасти миллионы жизней и целые экономики от одной из самых больших системных угроз, с которой мы сталкиваемся», — заявил президент группы международной финансовой организации Джим Ен Ким.

Как следует из данных на сайте Всемирного банка, ВБ смог привлечь 320 млн долларов за счет размещения двух выпусков бондов сроком обращения в три года — на 225 и 95 миллионов долларов. Помимо этого, он предложил свопы на 105 млн долларов для защиты беднейших стран от пандемий.

