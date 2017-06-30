Против Асада и России: заявление постпреда ООН Никки Хейли как часть информационной войны США

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Постпред США при ООН Никки Хейли накануне выступила с заявлением, что Сирия не будет «жизнеспособной» с Башаром Асадом.

«Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после «ИГИЛ»* (запрещено в РФ)? Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии».

И это не единственное за последнее время заявление американской стороны, направленное против законного президента страны. Например, сегодня США обвинили главу Сирии в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что ни одно государство не может быть жизнеспособным, если в его отношении развернута полномасштабная агрессия:

«Именно это происходит в Сирии с 2011-го года. Значительная роль в развязывании агрессивных военных действий, приводящих в том числе и к гибели мирных жителей, в Сирии принадлежит именно Соединенным Штатам, которые на протяжении всего этого периода систематически провоцировали и усиливали позиции противников Башара Асада, а в последнее время стали прямо участвовать в конфликте, нанося военные удары по вооруженным силам Сирийской Арабской Республики».

Эксперт видит в участившихся заявлениях против президента САР, в том числе и в отношении якобы готовящейся химической атаки со стороны сирийского правительства, продолжение агрессивного курса Соединенных Штатов, основанного на прямом вмешательстве в сирийский конфликт. С другой стороны, как отмечает эксперт, эти заявления должны стать информационной основой для совершения Соединенными Штатами каких-либо действий, направленных против сирийской власти в целом и против Башара Асада в частности:

«Мы являемся свидетелями попытки закамуфлировать будущие агрессивные действия Соединенных Штатов, попытки оправдать эти действия, попытки свалить все с больной головы на здоровую. Данная позиция должна обеспечить прикрытие военных действий США в отношении Сирии. Причиной подобного рода активизации в информационном пространстве со стороны американцев является твердая позиция России в отношении неприменения вооруженных сил США и их коалиции и, как следствие, введения бесполетной зоны для американцев и их союзников к западу от Евфрата».

Наш собеседник считает, что такая позиция российской стороны побуждает Вашингтон искать обходные маневры. И таким обходным маневром является внушение мировой общественности идеи о том, что сирийский режим является агрессивным и враждебным:

«Это должно подготовить почву в рамках глобального общественного мнения, которая бы позволила американцам, обвиняя сирийское правительство в новых химических атаках и других преступлениях против человечности, заявить о том, что Россия защищает якобы бесчеловечный режим. Таким образом, это позволит американцам развязать руки для последующего военного вмешательства в дела сирийского государства».

Однако эксперт высказывает надежду на то, что США не достигнет успеха на этом поприще:

«Мы уже неоднократно были свидетелями грубой фальсификации и вранья со стороны Соединенных Штатов. Весь мир еще помнит знаменитую «пробирку Колина Пауэлла», с которой началась война в Ираке. Поэтому я убежден, что мировое общественное мнение уже имеет определенную прививку против подобного рода образчиков «геббельсовской пропаганды» со стороны Соединенных Штатов, тем более, что в самой Сирии и вокруг, на Ближнем Востоке, в настоящее время уже складывается достаточно серьезная основа для мирного урегулирования процесса».

Эксперт обратил внимание, что все большее количество политических сил внутри Сирии, все большее количество внешних игроков включаются в процесс мирного урегулирования:

«И на этом фоне дестабилизирующая позиция Соединенных Штатов выглядит попыткой разрушить этот процесс, который в настоящее время уже идет полным ходом, но идет, к сожалению, без Соединенных Штатов, то есть без постоянного члена Совета Безопасности ООН. Именно действия Соединенных Штатов направлены на дестабилизацию обстановки в то время, как Россия кропотливо и последовательно выстраивает процесс мирного урегулирования и кооптирует в этот процесс все большее количество политических сил на Ближнем Востоке».

* Организация запрещена на территории РФ.