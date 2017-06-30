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Против Асада и России: заявление постпреда ООН Никки Хейли как часть информационной войны США
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    Против Асада и России: заявление постпреда ООН Никки Хейли как часть информационной войны США

    11:25  30 Июня 2017
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    Против Асада и России: заявление постперда ООН Никки Хейли как часть информационной войны США

    Постпред США при ООН Никки Хейли накануне выступила с заявлением, что Сирия не будет «жизнеспособной» с Башаром Асадом.

     «Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после «ИГИЛ»* (запрещено в РФ)? Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии».

    И это не единственное за последнее время заявление американской стороны, направленное против законного президента страны. Например, сегодня США обвинили главу Сирии в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия.

    Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что ни одно государство не может быть жизнеспособным, если в его отношении развернута полномасштабная агрессия:

    «Именно это происходит в Сирии с 2011-го года. Значительная роль в развязывании агрессивных военных действий, приводящих в том числе и к гибели мирных жителей, в Сирии принадлежит именно Соединенным Штатам, которые на протяжении всего этого периода систематически провоцировали и усиливали позиции противников Башара Асада, а в последнее время стали прямо участвовать в конфликте, нанося военные удары по вооруженным силам Сирийской Арабской Республики».

    Против Асада и России: заявление постперда ООН Никки Хейли как часть информационной войны США

    Эксперт видит в участившихся заявлениях против президента САР, в том числе и  в отношении якобы готовящейся химической атаки со стороны сирийского правительства, продолжение агрессивного курса Соединенных Штатов, основанного на прямом вмешательстве в сирийский конфликт. С другой стороны, как отмечает эксперт, эти заявления должны стать информационной основой для совершения Соединенными Штатами каких-либо действий, направленных против сирийской власти в целом и против Башара Асада в частности:

    «Мы являемся свидетелями попытки закамуфлировать будущие агрессивные действия Соединенных Штатов, попытки оправдать эти действия, попытки свалить все с больной головы на здоровую. Данная позиция должна обеспечить прикрытие военных действий США в отношении Сирии. Причиной подобного рода активизации в информационном пространстве со стороны американцев является твердая позиция России в отношении неприменения вооруженных сил США и их коалиции и, как следствие, введения бесполетной зоны для американцев и их союзников к западу от Евфрата».

    Наш собеседник считает, что такая позиция российской стороны побуждает Вашингтон искать обходные маневры. И таким обходным маневром является внушение мировой общественности идеи о том, что сирийский режим является агрессивным и враждебным:

    «Это должно подготовить почву в рамках глобального общественного мнения, которая бы позволила американцам, обвиняя сирийское правительство в новых химических атаках и других преступлениях против человечности, заявить о том, что Россия защищает якобы бесчеловечный режим. Таким образом, это позволит американцам развязать руки для последующего военного вмешательства в дела сирийского государства».

    Против Асада и России: заявление постперда ООН Никки Хейли как часть информационной войны США

    Однако эксперт высказывает надежду на то, что США не достигнет успеха на этом поприще:

    «Мы уже неоднократно были свидетелями грубой фальсификации и вранья со стороны Соединенных Штатов. Весь мир еще помнит знаменитую «пробирку Колина Пауэлла», с которой началась война в Ираке. Поэтому я убежден, что мировое общественное мнение уже имеет определенную прививку против подобного рода образчиков «геббельсовской пропаганды» со стороны Соединенных Штатов, тем более, что в самой Сирии и вокруг, на Ближнем Востоке, в настоящее время уже складывается достаточно серьезная основа для мирного урегулирования процесса».

    Эксперт обратил внимание, что все большее количество политических сил внутри Сирии, все большее количество внешних игроков включаются в процесс мирного урегулирования:

    «И на этом фоне дестабилизирующая позиция Соединенных Штатов выглядит попыткой разрушить этот процесс, который в настоящее время уже идет полным ходом, но идет, к сожалению, без Соединенных Штатов, то есть без постоянного члена Совета Безопасности ООН. Именно действия Соединенных Штатов направлены на дестабилизацию обстановки в то время, как Россия кропотливо и последовательно выстраивает процесс мирного урегулирования и кооптирует в этот процесс все большее количество политических сил на Ближнем Востоке».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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