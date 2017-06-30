Россия ожидает от Запада ответ на предложения по кибербезопасности — Лавров

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Москва, 30 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на экспертном форуме «Примаковские чтения», заявил, что Россия ожидает ответа от западных коллег на предложения по обеспечению кибербезопасности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил рост кибепреступности, а также использование информационных технологий для влияния на экономику и политику в разных странах мира. Такое мнение дипломат выразил в ходе своего выступления на международном экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Особую тревогу вызывает масштабный рост киберпреступности, участившиеся использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, — сказал Лавров.

Глава дипведомства также подчеркнул опасность пропаганды в киберпространстве экстремистских идей и вербовки в ряды террористов. Лавров отметил, что Россия долгие годы добивается принятия под эгидой ООН правил поведения государств в киберпространстве и ждет ответа от западных коллег.