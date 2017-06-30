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Москва, 30 июня. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО не в состоянии противостоять главной угрозе в мире — терроризму.

«НАТО оказалась не в состоянии дать ответ на рост главной угрозы — терроризма и продолжает раскачивать институты безопасности в Европе», — сказал глава российской дипломатии на «Примаковских чтениях».

По мнению министра, в альянсе пытаются приспособить к нынешним реалиям институты эпохи биполярного противостояния, и такая политика обречена на провал. НАТО до сих пор опирается на холодную войну, пытаясь оправдать свое существование, отметил Лавров.

Добавим, ранее в СМИ сообщалось об увеличении общего военного бюджета стран-членов НАТО на 25 млрд долларов. В 2017 году он составит 945,9 млрд долларов.