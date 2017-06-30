Ливни, град и гроза обрушатся на Москву в ближайшие часы

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Москва, 30 июня. МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и граде, которые ожидаются в столице в ближайшие два часа. Кроме того, скорость ветра местами достигнет 15-20 метров в секунду.

Как сообщается в Twitter-аккаунте ведомства, резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие два часа. Жителей и гостей столицы просят проявлять бдительность и учитывать неблагоприятные погодные условия при передвижениях по городу, передает Телеканал 360.

Ранее в погодном центре «Фобос» предупредили, что во второй половине дня в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.