Подросток попал в реанимацию после драки с мужчиной на Ямале

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Салехард, 30 июня. В Ямало-ненецком автономном округе, городе Лабытнанги 15-летний подросток попал в реанимацию после того, как подрался с взрослым мужчиной, сообщили в региональном СК.

Состояние подростка, который подрался с взрослым мужчиной в Лабытнанги, оценивается как критическое. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным СК Ямала, накануне вечером в ходе конфликта с группой подростков из шести человек мужчина нанес удар 15-летнему юноше.

Несовершеннолетний упал и ударился головой об асфальт. Сотрудники СК проводят проверку инцидента, известно, что пострадавший нуждается в хирургической операции головного мозга, пишет Ura.ru