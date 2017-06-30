Сирия: в провинции Даръа возможны провокации с использованием химоружия

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Даръа, 30 июня. Боевики террористических группировок в южной провинции Сирии намерены обвинить Дамаск в применении химоружия.

Источник в сирийском правительстве сообщил местным журналистам, что боевики намерены устроить провокацию с целью обвинить САА в применении химического оружия. Бандформирования в провинции Даръа, в которой идут активные столкновения правительственных войск с террористами, намерены действовать по отработанным схемам.

Одна из них заключается в подрыве в городских кварталах боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, также используется схема, когда боевики заготавливают большой запас химических веществ около своих позиций, после чего провоцируют армейцев на открытие огня.