Сирия: в провинции Даръа возможны провокации с использованием химоружия
Даръа, 30 июня. Боевики террористических группировок в южной провинции Сирии намерены обвинить Дамаск в применении химоружия.
Источник в сирийском правительстве сообщил местным журналистам, что боевики намерены устроить провокацию с целью обвинить САА в применении химического оружия. Бандформирования в провинции Даръа, в которой идут активные столкновения правительственных войск с террористами, намерены действовать по отработанным схемам.
Одна из них заключается в подрыве в городских кварталах боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, также используется схема, когда боевики заготавливают большой запас химических веществ около своих позиций, после чего провоцируют армейцев на открытие огня.