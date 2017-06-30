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Сирия: в провинции Даръа возможны провокации с использованием химоружия
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    Сирия: в провинции Даръа возможны провокации с использованием химоружия

    11:21  30 Июня 2017
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    Сирия: в провинции Даръа возможны провокации с использованием химоружия

    Даръа, 30 июня. Боевики террористических группировок в южной провинции Сирии намерены обвинить Дамаск в применении химоружия.

    Источник в сирийском правительстве сообщил местным журналистам, что боевики намерены устроить провокацию с целью обвинить САА в применении химического оружия. Бандформирования в провинции Даръа, в которой идут активные столкновения правительственных войск с террористами, намерены действовать по отработанным схемам.

    Одна из них заключается в подрыве в городских кварталах боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, также используется схема, когда боевики заготавливают большой запас химических веществ около своих позиций, после чего провоцируют армейцев на открытие огня.

    Сирия: в провинции Даръа возможны провокации с использованием химоружия

    Автор: Алексей Громов
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    582

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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