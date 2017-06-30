Лавров назвал отношения между Россией и США ненормальными

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Москва, 30 июня. Отношения между Россией и США на сегодняшний день являются ненормальными, а между тем от них зависит решение многих международных проблем. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время «Примаковских чтений».

Лавров отметил, что от отношений между Россией и США зависит множество важных вопросов мирового масштаба — от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов. Глава российского МИД подчеркнул, что многие страны мира обеспокоены «ненормальным состоянием» двусторонних отношений России и США. Лавров считает, что эти отношения стали «заложником внутриполитической борьбы в США».

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что предстоящая встреча президентов двух стран в рамках саммита G20 в Гамбурге внесет ясность относительно перспектив двусторонних отношений.