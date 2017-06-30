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    Нет контакта, Украина

    11:23  30 Июня 2017
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    Президент Украины Петр Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко отказал авторам петиции об отмене блокировки российской социальной сети «Вконтакте», соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства. Украинским властям нужна максимальная изоляция населения и монополия на информацию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

    Напомним, петиция об отмене блокировки «ВКонтакте» была создана 16 мая и уже набрала более 25 тысяч подписей. По мнению ее авторов, российская социальная сеть представляет собой огромную рекламную платформу, которая помогает в реализации украинских продуктов, творчества и контента.

    «Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — значится в ответе президента, который опубликован пресс-службой Порошенко.

    Отказ в разблокировке соцсети Петр Порошенко объяснил защитой украинцев от «попыток манипулирования общественным сознанием», а также от опасного контента, появляющегося в «группах смерти». Более того, он обвинил компанию Mail.ru Group и «Яндекс» в монополизации рынка онлайн-сервисов.

    Блокировка "Вконтакте"

    «Петиции на сайте президента Украины — это единственная эффективная корочка свободы, куда люди могут писать обращения, когда недовольны какими-то фактами своей жизни. Туда пишут совершенно разные предложения, от действительно важных до парадоксальных. Там даже появлялись предложения поменять цвета украинского флага, мол, их последовательность неправильная и поэтому Украина страдает. Вплоть до таких. Авторы другой инициативы предлагали сделать официальным языком Украины английский. И даже несмотря на то, что петиции — инструмент официальный, ни одно из предложений никогда не имело каких-либо последствий. Максимум - о нем пишут СМИ, если оно действительно забавное», — объясняет Асафов.

    При этом российский политолог отмечает, что сегодня украинцы столкнулись с беспрецедентным случаем, когда президент страны снизошел хотя бы до ответа. Обычно такие петиции проходят мимо него.

    «Понятно, почему он ответил: проблема блокировки российских ресурсов для жителей Украины действительно серьезная. У них нарушены не только связи с родственниками и друзьями, для них это инструмент потребления любого медиаконтента. Кстати, среда «ВКонтакте», как и «Яндекс. Деньги» предоставляет возможность заработка, пусть небольшого, но некоторым украинцам удавалось выживать, что-то покупая, что-то перепродавая внутри этого ресурса. Поэтому, безусловно, для простых граждан, которые не вовлечены в политическую антироссийскую истерию, это просто важная инфраструктура для обеспечения жизни. Хотя представители киевской власти им объяснили, что это якобы часть «гибридной информационной войны» и в любом случае временное приостановление работы соцсетей необходимо», — продолжает эксперт.

    Собеседник ФАН уверен, что в ближайшем будущем жителям Украины не стоит рассчитывать на то, что власти снизойдут до их предложений и таки разблокируют российские интернет-ресурсы. Официальному Киеву, как и всему политическому истеблишменту, нужна изоляция граждан от альтернативной информации.

    Верховная рада Украины (ВРУ)

    «Порошенко не считается с удобством их жизни, ему не нужно, чтобы они получали альтернативную информацию, другой взгляд на происходящие в стране события. Дело в том, что в преддверии выборов, которые с высокой долей вероятности будут досрочными, он информационное поле подмял под себя и делает из этого предположение, что ему удастся на этих выборах победить. Поэтому любые альтернативные источники информации, любые неподконтрольные СМИ будет и дальше подвергаться гонениям», — говорит политический консультант.

    Для Петра Порошенко альтернативные источники информации, которые могут существовать в стране, это серьезная «боль», поэтому он будет последовательным в своих действиях.

    «Возможность общения украинцев со своими родственниками из России очень беспокоит киевский истеблишмент, который заинтересован в сохранении максимальной изоляции населения», — заключил Александр Асафов.

    Напомним, в мае Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.

    Автор: Сергей Чемеков
    #владимир путин #россия #петр порошенко #украина
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    582

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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