Росстандарт разрешит производителям добавлять в водку золото и серебро

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Москва, 30 июня. Российским производителям водки могут разрешать помещать в водку золотые или серебряные подковы, монеты, пластины и другие предметы из драгметаллов.

Такое изменение ГОСТа готовят в Росстандарте. Разработчики корректировок полагают, что это позволит производителям расширить ассортиментную линейку. Но маркетологи такое мнение не разделяют. Если водка хорошая, то и необходимости украшать ее нет, считают эксперты.

Речь идет о корректировке ГОСТа «Водки и водки особые. Общие технические условия», который действует с 2013 года, отмечает газета «Известия». Авторы поправок сотрудники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦПБП) рассказали изданию, что ГОСТ будет изменен с учетом пожеланий производителей. При этом эксперты особо подчеркнули, что такие «добавки» в водке абсолютно безопасны и не представляют никакой угрозы для здоровья потребителей.

Отметим, что для производителей алкоголя соблюдение ГОСТа является обязательным, следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ). Хотя, согласно закону «О стандартизации в РФ», соблюдение норм, установленных ГОСТами, носит добровольный, а не обязательный порядок.

