Последний день июня в Петербурге принесет сильный ветер и дождь

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Санкт-Петербург, 30 июня. В ближайшие дни погода в Петербурге значительно испортится. Уже в пятницу в городе ожидается сильный ветер в порывах до 18 метров в секунду, небольшой дождью Температура воздуха понизится до 15 градусов.

Такая же погода ожидается и в субботу, 1 июля. Давление в Петербурге понизится до 750 мм ртутного столба, будет прохладно. Дождь будет идти в течение всего дня.

В вовскресенье, 2 июля, возможно улучшение погоды, говорят синоптики. Днем температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла, однако ветер останется сильным.

Первая рабочая неделя июля будет относительно теплой — температура воздуха поднимется до 22 градусов, однако дожди упорно продолжат преследовать жителей Петербурга. Синоптики осторожничают в прогнозах, но готовиться стоит к худшему: июль будет дождливым и прохладным.