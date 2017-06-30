Сирия: жители Ракки обвиняют курдов в грубых нарушениях

В Избранное

Ракка, 30 июня. Жители одного из населенных пунктов провинции Ракка не могут попасть в свои дома из-за действий курдского ополчения.

Сирийский информационный портал опубликовал жалобы населенного пункта Шведе Кабера, расположенного к западу от Ракки, на бойцов курдского ополчения из состава «Сирийских демократических сил», которые проводят операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Местные жители считают, что курды нарушают их права, не пуская местных жителей в дома, в то время как боевики «Халифата» давно ушли с этих территорий. Целые семьи вынуждены ютиться на улице и искать себе кров в развалинах домов.

#Raqqa Civilians talking about #SDF Violations , Civilians are saying that #SDF are beat them and don't allow them to go back to their homes pic.twitter.com/e7qB7ldctJ — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) June 29, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.