Женихам и невестам из стран черного списка разрешили въезд в США

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Вашингтон, 30 июня. Иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа вступил в силу с поправками, расширяющими список тех граждан стран черного списка, которые могут въезжать на территорию США.

Власти причислили к ближайшим родственникам женихов и невест, для которых запрет не действует. Ранее исключение предполагалось только для родителей, детей, родных братьев и сестер. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Напомним, в черном списке оказались Сомали, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Иран. Жители этих стран в ближайшие 90 дней не смогут приехать в США.

Кроме того, программа приема беженцев также приостановлена, но сроком на 120 дней. Иммиграционный указ вступил в силу 30 июня.