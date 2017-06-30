Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота

В Избранное

Киев, 30 июня. Украинский депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова в организации государственного переворота.

Украинский парламентарий Сергей Лещенко заявил, что глава силового ведомства Украины Арсен Аваков готовится к захвату власти путем государственного переворота и рассчитывает на позицию главы правительства.

«Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром. Ведь не секрет, что без визы Авакова правительство решение не принимает», – сказал соратник украинского президента Петра Порошенко в эфире ток-шоу Михаила Саакашвили «Другая Украина».

Лещенко также добавил, что Аваков создал некое полукриминальное окружение, всегда готовое к силовым методам. В числе поддерживающих министра внутренних дел депутат назвал Антона Геращенко, Зоряна Шкиряка, Илью Киву и других лиц.