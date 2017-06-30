Смертельно опасные огненные муравьи ползут по миру из Южной Америки

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Кобе, 30 июня. В японском порту обнаружили красных огненных муравьев, встреча с которыми может обернуться смертью. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Одни из самых опасных муравьев в мире были найдены на стенке контейнера, который прибыл в японский порт Нагоя из Китая, до этого обойдя несколько портов по всему миру. Насекомых сразу же уничтожили. Отметим, что месяц назад красных огненных муравьев обнаружили в другом японском порту Кобе.

Теперь энтомологи опасаются дальнейшего распространения данного вида муравьев, ареалом обитания которого является Южная Америка. Укусы этих насекомых особо опасны для людей, предрасположенных к аллергии. В некоторых случаях возможен летальный исход.

Добавим, ранее ученые выяснили, что некоторые виды тропических муравьев спасают раненых товарищей. Пострадавшие насекомые призывают других на помощь, испуская особые пахучие вещества.