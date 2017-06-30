Бундестаг дал зеленый свет однополым бракам

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Берлин, 30 июня. Парламент Германии одобрил однополые браки в стране. Законопроект о полном и равноправном признании таких союзов поддержали большинство депутатов Бундестага. За принятие закона проголосовали 393 парламентария, против высказались 226, еще четверо воздержались.

Результаты соцопросов говорят о том, что большинство жителей Германии поддерживают однополые браки. К 2017 году однополые союзы официально оформили 34 тысячи гомосексуальных пар в этой стране. Однако до настоящего времени они могли зарегистрировать свои отношения только в форме однополых партнерств.

При этом они лишены льгот при налогообложении, предусмотренных в Германии для лиц, состоящих в браке, а также не могут усыновлять детей.

