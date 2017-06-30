ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались в воздух для перехватов

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Москва, 30 июня. Истребители ВКС РФ совершили не менее шести вылетов для перехвата самолетов вероятного противника за неделю.

В пресс-службе министерства обороны России сообщили о шести вылетах российских истребителей для перехвата самолетов-разведчиков около воздушного пространства РФ. Какие именно истребители совершали вылеты, военное ведомство не уточняет.

На минувшей неделе Минобороны сообщило о 14 вылетах российской авиации для перехвата разведывательных самолетов. Отмечается, что за последнюю неделю иностранные ВВС провели 15 разведывательных полетов у российских границ, восемь из них совершили американские летчики, сообщают Известия.