Два самолета едва не столкнулись в небе над «Внуково»

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Москва, 30 июня. Два пассажирских лайнера едва не столкнулись в небе всего в 130 км от столичного аэропорта «Внуково», аварии удалось избежать благодаря профессионализму одного из пилотов.

Сегодня в небе над российскими воздушными воротами «Внуково» произошел инцидент с участием двух пассажирских самолетов. По данным источника, только мастерство российского пилота помогло избежать столкновения. Один из самолетов, следовавший рейсом Лондон-Москва, снизился до 10650 метров.

Тем временем второй лайнер летел из Сочи в Санкт-Петербург на высоте 10350 метров. По словам источника РЕН ТВ, в тот момент сработала система предупреждения столкновений и пилот Boeing-777 совершил необходимый маневр.