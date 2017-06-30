Станцию метро «Площадь Восстания» закрыли в Петербурге из-за бесхозного предмета

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Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.