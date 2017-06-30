Сирия: десять главарей ИГ уничтожены на юге страны

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Даръа, 30 июня. В южной провинции Сирии в результате мощного взрыва в штабе «Исламского государства»* уничтожены десять командиров группировки.

Местные источники отмечают, что боевики группировки еще в 2014 году принесли клятву в верности лидеру террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади. По одной из версий, причиной взрыва стал заминированный автомобиль. Теракт произошел около штаба группировки в городе Джиллин, где террористы обсуждали предстоящую атаку на западе провинции Даръа.

Источник сообщает, что теракт могли организовать боевики «умеренной» «Свободной сирийской армии», которая уже долгое время враждует с «Халифатом». Ранее игиловцы отбили у ССА порядка 25 населенных пунктов в провинции Даръа.

* Организация запрещена на территории РФ.