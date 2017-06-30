Прямую линию с Путиным посмотрели по телевизору порядка 50% россиян

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Москва, 30 июня. Почти половина опрошенных граждан РФ (49%) рассказали, что смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 15 июня, по телевизору. Этот показатель на 4% выше, чем отмечался в прошлом году.

Таковы данные проводившего исследование «Левада-центра». 8% респондентов ответили, что узнавали о вопросах, прозвучавших в ходе прямой линии, и ответах главы государства в Интернете и газетах. Каждый десятый признался, что не следил за эфиром, а обо всем узнал из последующих обсуждений.

Напомним, прямая линия с президентом в этой году прошла в 15-й раз, она длилась 4 часа, за это время Путин ответил более чем на 70 вопросов.