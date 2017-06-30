Экс-главу УСБ СК РФ Максименко заподозрили в получении взяток щенками

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Москва, 30 июня. Экс-главу главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко заподозрили в получении взяток щенками элитных пород. Сейчас следователи проверяют его на причастность к получению такого незаконного вознаграждения.

О новых эпизодах в деле Максименко, обвиняемого в получении взяток от вора в законе Шакро Молодого, сообщила газета «Коммерсантъ». В частности, стало известно, что Максименко получил незаконное вознаграждение в виде джипа.

При этом источники издания утверждают, что он мог получать взятки щенками. Защитники полковника утверждают, что животных в деле Максименко якобы нет.

