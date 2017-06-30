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Северная Корея в центре Европы: украинцы ждут, когда Порошенко запретит Интернет
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    Северная Корея в центре Европы: украинцы ждут, когда Порошенко запретит Интернет

    11:06  30 Июня 2017
    289

    Северная Корея в центре Европы: украинцы ждут, когда Порошенко запретит Интернет

    Киев, 30 июня. Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать социальную сеть «ВКонтакте» на Украине, несмотря на то, что петиция с соответствующей просьбой собрала более 25 тыс. подписей. 

    В официальном ответе автору петиции Порошенко пишет, что поддержку прошения он считает «невозможной». Президент Украины пояснил, что «ВКонтакте» якобы используется «российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан». 

    Решение президента разделило украинцев на два лагеря. Первые уверены, что Порошенко поступил правильно, а «ВКонтакте» стоило заблокировать еще в 2014 году. Кроме того, подчеркивают сторонники президента, есть немало других соцсетей. 

    «Да, это как раз правильно, хотя со стороны Порошенко — демонстративный жест. Зато у него в РФ два новых комбината», — отмечает Victor Borovicov.

    Другие считают блокировку российской соцсети глупым решением, а также отмечают, что отношение Порошенко к данной петиции демонстрирует его отношение к украинскому народу в целом. 

    «И смысл в этом сайте петиций? Пан Петро уже поддержал хоть одну актуальную инициативу? Делает ведь, как сам считает лучше для 40 (или сколько нас там) миллионов граждан, и плевать хотел на мнения людей. А пользоваться или нет какой бы то ни было соцсетью — это должен решать каждый гражданин сам для себя», — пишет жительница Украины в Facebook. 

    Некоторые предполагают, что запретом российских соцсетей дело не ограничится, и в конце концов Порошенко задумается о запрете Интернета в стране в целом. 

    «Будет Северная Корея в центре Европы — выдающееся достижение на пути к европейским ценностям», — с сарказмом замечают украинцы. 

    Украинцы отмечают, что петиции в стране не имеют реальной силы, а созданы для того, чтобы у народа была иллюзия того, что он что-то решает. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #вконтакте #порошенко
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    644

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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