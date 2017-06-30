Северная Корея в центре Европы: украинцы ждут, когда Порошенко запретит Интернет

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Киев, 30 июня. Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать социальную сеть «ВКонтакте» на Украине, несмотря на то, что петиция с соответствующей просьбой собрала более 25 тыс. подписей.

В официальном ответе автору петиции Порошенко пишет, что поддержку прошения он считает «невозможной». Президент Украины пояснил, что «ВКонтакте» якобы используется «российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

"Блокування «ВКонтакте» захищає українців від спроб маніпулювання суспільною свідомістю і "груп смерті" (с) Порошенко.

Ну,тепер ми в безпеці — Dumzday (@dumzday616) June 30, 2017

Решение президента разделило украинцев на два лагеря. Первые уверены, что Порошенко поступил правильно, а «ВКонтакте» стоило заблокировать еще в 2014 году. Кроме того, подчеркивают сторонники президента, есть немало других соцсетей.

«Да, это как раз правильно, хотя со стороны Порошенко — демонстративный жест. Зато у него в РФ два новых комбината», — отмечает Victor Borovicov.

Другие считают блокировку российской соцсети глупым решением, а также отмечают, что отношение Порошенко к данной петиции демонстрирует его отношение к украинскому народу в целом.

«И смысл в этом сайте петиций? Пан Петро уже поддержал хоть одну актуальную инициативу? Делает ведь, как сам считает лучше для 40 (или сколько нас там) миллионов граждан, и плевать хотел на мнения людей. А пользоваться или нет какой бы то ни было соцсетью — это должен решать каждый гражданин сам для себя», — пишет жительница Украины в Facebook.

Некоторые предполагают, что запретом российских соцсетей дело не ограничится, и в конце концов Порошенко задумается о запрете Интернета в стране в целом.

«Будет Северная Корея в центре Европы — выдающееся достижение на пути к европейским ценностям», — с сарказмом замечают украинцы.

Украинцы отмечают, что петиции в стране не имеют реальной силы, а созданы для того, чтобы у народа была иллюзия того, что он что-то решает.