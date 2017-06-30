Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу

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Москва, 30 июня. Более половины месячной нормы осадков может выпасть в пятницу в Москве. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

По прогнозам синоптиков, обильные дожди с грозами ожидаются во второй половине дня. «Не исключен град…Осадков мы прогнозируем порядка 30–40 миллиметров, это много», — сказал собеседник РИА Новости.

Также москвичей предупреждают, что порывы ветра в последний день июня могут достигнуть 15-20 м/с. Температура воздуха составит 26-28 градусов тепла.