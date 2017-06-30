Сирия сегодня: коалиция убила 30 сирийцев в Дейр-эз-Зоре, Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каиде»

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Сирия сегодня, 30 июня. Коалиция во главе с США убила 30 мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор, сенатор Алексей Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каеде»*, США и Канада снова разыгрывают «химическую карту» для дискредитации Башара Асада, смертники атаковали ливанских военных на границе Сирии и Ливана.

Коалиция убивает мирных сирийцев в Дейр-эз-Зоре

Возглавляемая США международная коалиция, незаконно действующая в Сирии, нанесла удар в провинции Дейр-эз-Зор, который привел к массовым жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на информацию, полученную от сирийских правозащитников. Сообщается, что в результате авиаудара, который был нанесен на востоке Сирии по населенному пункту Доблан в зоне ответственности самолетов коалиции, погибли не менее 30 мирных жителей.

Инциденты с ракетно-бомбовыми уларами самолетов коалиции постоянно приводят к массовым жертвам среди мирного населения, как в Сирии, так и в Ираке. Так, ситуация в Ракке и Мосуле, где силы коалиции ведут операцию против боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) жертвы среди мирного населения исчисляются тысячами, а гуманитарная ситуация является, без преувеличения, катастрофической.

Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каиде»*

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Госдеп США отказывается обсуждать возможные провокации террористов с химическим оружием в Сирии, поскольку запрещенная в РФ террористическая группировка «Аль-Каида*» является союзником Вашингтона в попытках свержения законного сирийского правительства, возглавляемого президентом Башаром Асадом.

«Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно — «Аль-Каида» там теперь — союзник США в деле смены режима», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не располагает данными, что террористы готовят провокацию с примирением химического оружия в Сирии.

Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением х/o в Сирии. Понятно: аль-Каида там теперь - союзник США в деле смены режима — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 29, 2017

США и Канада разыгрывают «химическую карту» против Асада

Новые бездоказательные обвинения, касающиеся якобы использования химического оружия силами президента Сирии Башара Асада, прозвучали из Вашингтона и Оттавы. Так, в США заявили, что Дамаск якобы не выполняет взятые на себя обязательства по конвенции о запрещении химического оружия.

В Госдепе утверждают, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, в котором якобы приводятся некие «доказательства» того, что 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шайхуне в провинции Идлиб был использован зарин или вещество, похожее на него. При этом в очередной раз не было предъявлено никаких доказательств того, что вина за инцидент, саму реальность которого и Дамаск и Москва ставят под сомнение, якобы лежит на сирийских правительственных силах.

В Госдепе уже заявили, что готовы оказывать всяческое содействие миссии ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии. О выделении дополнительных средств на расследование в рамках Организации по запрещению химоружия заявило и руководство Канады, военные которой также участвуют в боевых действиях в Сирии в рамках возглавляемой США коалиции.

Горячая сирийская граница

Инцидент на сирийско-ливанской границе: в результате атаки террористов-смертников на границе с Сирией пострадали семеро ливанских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ливанской армии.

Атака имела место в пятницу утром, когда ливанские военные проводили полицейскую операцию в двух лагерях сирийских беженцев в районе города Арсал. По информации источника издания, пять террористов-смертников подорвались рядом с ливанскими военными, а шестой боевик атаковал военнослужащих при помощи гранаты. Другой информации об инциденте пока не поступало.

* Организация запрещена на территории РФ.