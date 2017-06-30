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Сирия сегодня: коалиция убила 30 сирийцев в Дейр-эз-Зоре, Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каиде»
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    Сирия сегодня: коалиция убила 30 сирийцев в Дейр-эз-Зоре, Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каиде»

    10:30  30 Июня 2017
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    Сирия сегодня: коалиция убила 30 сирийцев в Дейр-эз-Зоре, Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каеде»

    Сирия сегодня, 30 июня. Коалиция во главе с США убила 30 мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор, сенатор Алексей Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каеде»*, США и Канада снова разыгрывают «химическую карту» для дискредитации Башара Асада, смертники атаковали ливанских военных на границе Сирии и Ливана.

    Коалиция убивает мирных сирийцев в Дейр-эз-Зоре

    Возглавляемая США международная коалиция, незаконно действующая в Сирии, нанесла удар в провинции Дейр-эз-Зор, который привел к массовым жертвам среди мирного населения.

    Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на информацию, полученную от сирийских правозащитников. Сообщается, что в результате авиаудара, который был нанесен на востоке Сирии по населенному пункту Доблан в зоне ответственности самолетов коалиции, погибли не менее 30 мирных жителей.

    Инциденты с ракетно-бомбовыми уларами самолетов коалиции постоянно приводят к массовым жертвам среди мирного населения, как в Сирии, так и в Ираке. Так, ситуация в Ракке и Мосуле, где силы коалиции ведут операцию против боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) жертвы среди мирного населения исчисляются тысячами, а гуманитарная ситуация является, без преувеличения, катастрофической.

    Коалиция убивает мирных сирийцев в Дейр-эз-Зоре

    Пушков уличил США в потворстве «Аль-Каиде»*

    Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Госдеп США отказывается обсуждать возможные провокации террористов с химическим оружием в Сирии, поскольку запрещенная в РФ террористическая группировка «Аль-Каида*» является союзником Вашингтона в попытках свержения законного сирийского правительства, возглавляемого президентом Башаром Асадом.

    «Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно — «Аль-Каида» там теперь — союзник США в деле смены режима», — написал Пушков в своем Twitter.

    Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не располагает данными, что террористы готовят провокацию с примирением химического оружия в Сирии.

    США и Канада разыгрывают «химическую карту» против Асада

    Новые бездоказательные обвинения, касающиеся якобы использования химического оружия силами президента Сирии Башара Асада, прозвучали из Вашингтона и Оттавы. Так, в США заявили, что Дамаск якобы не выполняет взятые на себя обязательства по конвенции о запрещении химического оружия.

    В Госдепе утверждают, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, в котором якобы приводятся некие «доказательства» того, что 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шайхуне в провинции Идлиб был использован зарин или вещество, похожее на него. При этом в очередной раз не было предъявлено никаких доказательств того, что вина за инцидент, саму реальность которого и Дамаск и Москва ставят под сомнение, якобы лежит на сирийских правительственных силах.

    В Госдепе уже заявили, что готовы оказывать всяческое содействие миссии ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии. О выделении дополнительных средств на расследование в рамках Организации по запрещению химоружия заявило и руководство Канады, военные которой также участвуют в боевых действиях в Сирии в рамках возглавляемой США коалиции.

    США и Канада разыгрывают «химическую карту» против Асада

    Горячая сирийская граница

    Инцидент на сирийско-ливанской границе: в результате атаки террористов-смертников на границе с Сирией пострадали семеро ливанских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ливанской армии.

    Атака имела место в пятницу утром, когда ливанские военные проводили полицейскую операцию в двух лагерях сирийских беженцев в районе города Арсал. По информации источника издания, пять террористов-смертников подорвались рядом с ливанскими военными, а шестой боевик атаковал военнослужащих при помощи гранаты. Другой информации об инциденте пока не поступало.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #дамаск #башар асад #асад #дейр-эз-зор #химоружие #госдеп #госдепартамент
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    582

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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