Россия не будет расширять список запрещенных товаров при продлении санкций

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Москва, 30 июня. Российское правительство при продлении ответных мер на санкции стран Запада не планирует расширять список товаров, запрещенных к ввозу в Россию, сообщил осведомленный источник в финансового-экономическом секторе.

Совет Евросоюза ранее продлил экономические ограничения в отношении России, которые действовали до конца июля текущего года, до 31 января 2018 года. Глава правительства Дмитрий Медведев обсудил с президентом Владимиром Путиным вопрос о продлении ответных мер на введенные ЕС санкции.

По данным источника их финансового сектора кабмина, Москва не планирует расширять список запрещенных к ввозу товаров. «Нет. Все, что было сделано, то сделано», — прокомментировал источник РИА Новости. Отметим, что ЕС продлил антироссийские санкции уже через неделю после сообщения о расширении санкционного списка со стороны США.