Алеппо: Турция начинает операцию против курдов на севере провинции

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Алеппо, 30 июня. Турция намерена создать подконтрольный коридор между Идлибом и Алеппо.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники, что армия Турции намерена взять под контроль участок в 30 километров на территории курдов. Отмечается, что военная операция может начаться уже в выходные.

Целью операции, участие в которой принимают протурецкие группировки боевиков, является полное изгнание курдского населения из северных районов провинции Алеппо. Первоначальной целью, подчеркивает источник, станет курдский кантон Африн. Уже сейчас ведутся обстрелы населенных пунктов курдов.