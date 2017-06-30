Открытки с сердцами и ромашками появятся на улицах Москвы в День семьи, любви и верности 

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Москва, 30 июня. Несколько сотен тематических плакатов украсят Москву в честь Дня семьи, любви и верности. Плакаты с ромашками и сердцами можно будет увидеть вдоль дорог и на остановках общественного транспорта.

600 тематических плакатов-открыток появятся на улицах Москвы в преддверии праздника, а кроме того, на 40 цифровых билбордах и медиафасаде Центрального телеграфа покажут короткометражные поздравительные ролики. В комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что ромашки выбраны неслучайно: именно этот цветок является символом праздника, сообщает «Вечерняя Москва».

Объемные ромашки появятся в нескольких столичных парках — например, Таганском, Измайловском, Лианозовском и т.д.

Кроме того, более сотни мероприятий в рамках праздника организуют для москвичей библиотеки, музеи и культурные центры.