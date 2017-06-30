Twitter нашел оригинальный способ борьбы с фейковыми новостями

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Вашингтон, 30 июня. У пользователей Twitter появится возможность отмечать записи с недостоверной информацией. Об этом сообщает The Washington Рost со ссылкой на источники, знающие о проектах компании.

Собеседники издания сообщили, что пока фейковые новости помечаются в тестовом режиме. Чтобы воспользоваться «черной меткой», необходимо кликнуть по специальной вкладке в меню. Отмечается, что данная опция пока не получила одобрение руководства компании.

Как сообщает газета «Известия», в прошлом году ежемесячная аудитория Twitter составила около 320 млн человек. Рыночная капитализация компании оценивается в 12 млрд долларов.

Добавим, ранее стало известно о намерении Twitter Inc. запустить систему, которая позволит пользователям Periscope зарабатывать на онлайн-трансляциях.