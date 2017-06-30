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Twitter нашел оригинальный способ борьбы с фейковыми новостями
Технологии
Twitter нашел оригинальный способ борьбы с фейковыми новостями
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    Twitter нашел оригинальный способ борьбы с фейковыми новостями

    10:15  30 Июня 2017
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    Twitter нашел оригинальный способ борьбы с фейковыми новостями

    Вашингтон, 30 июня. У пользователей Twitter появится возможность отмечать записи с недостоверной информацией. Об этом сообщает The Washington Рost со ссылкой на источники, знающие о проектах компании.

    Собеседники издания сообщили, что пока фейковые новости помечаются в тестовом режиме. Чтобы воспользоваться «черной меткой», необходимо кликнуть по специальной вкладке в меню. Отмечается, что данная опция пока не получила одобрение руководства компании. 

    Как сообщает газета «Известия», в прошлом году ежемесячная аудитория Twitter составила около 320 млн человек. Рыночная капитализация компании оценивается в 12 млрд долларов.

    Twitter нашел оригинальный способ борьбы с фейковыми новостями

    Добавим, ранее стало известно о намерении Twitter Inc. запустить систему, которая позволит пользователям Periscope зарабатывать на онлайн-трансляциях.

    Автор: Борис Любимов
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