Россия ограничила поставки свинины из Чехии из-за вспышки африканской чумы

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Москва, 30 июня. Россия с 30 июня ограничила поставки живых свиней, свиного мяса и продуктов переработки из Чехии в связи с очагом африканской чумы свиней, сообщили в Россельхознадзоре.

Ветеринарная служба Чехии выявила вирус африканской чумы свиней на территории страны 27 июня. Несмотря на предупреждения ветеринарных служб ЕС со стороны Россельхознадзора принять меры по контролю распространения чумы свиней в дикой природе, заболевание продолжает распространяться, говорится в сообщении российского надзорного ведомства.

В связи с этим Россия с 30 июня ограничила поставки живых свиней, мяса и продуктов переработки. Ограничения вводятся также на не подвергнутые полной таксидермической обработке охотничьи трофеи, которые были получены от восприимчивых видов животных, корма для свиней, бывшее в употреблении оборудование для убоя свиней.